觀察5月各類分行稅前獲利，國內總分行301.1億元，月增7.2％、年增達36.8％。海外分行47.7億元，月增達22.6％、年增達87.5％。不過，國際金融業務分行（OBU）43.9億元，月減達21.5％、年減達47.3％，中國大陸分行1.7億元，月減達24％、年減達39.7％。

累計國銀前5月各類分行稅前獲利，國內總分行1510億元、年增達474.1億元或45.8％，海外分行240.1億元、年增達95億元或65.5％，中國大陸分行21.5億元、年增達11.8億元或1.21倍，僅OBU為266.6億元、年減達45.6億元或14.6％。

銀行局副局長童政彰指出，5月OBU獲利下滑，主因升息及全球經濟前景不確定性影響企業借款意願，放款因相關客戶貸款到期後不續借而下滑影響。中國大陸獲利下滑較多，則是受到匯兌因素影響。

受惠獲利3大支柱同步成長，國銀前5月獲利維持強勁成長、再創同期新高。其中利息淨收益2479億元、年增119億元或5.04％，手續費淨收益865億元、年增24億元或2.85％，投資淨收益974億元、年增達677億元或2.28倍，主要受惠換匯交易（SWAP）收益挹注。

而38家國銀截至5月底放款總餘額37兆2948億元、月增達1231億元，存款總餘額53兆1231億元、月減達1917億元，帶動國銀存放比止跌回升至70.2％，登上今年高點。童政彰指出，主因適逢繳稅季節、且企業辦理增資所致，去年5月存款餘額亦見下滑。

據金管會統計，5月存款較4月增加較多的前3大銀行，依序為臺銀522億元、國泰世華銀341億元、中信銀324億元。較4月減少較多的前3大銀行，則依序為北富銀536億元、華銀526億元、合庫506億元。

而放款較4月增加較多的前3大銀行，依序為中信銀535億元、北富銀328億元、國泰世華銀241億元。較4月減少較多的前3大銀行，則依序為臺銀469億元、合庫201億元、一銀144億元。

觀察國銀5月放款對象，對個人月增達1091億元、民營企業月增952億元，公營企業月減99億元、政府機關月減達1030億元。以用途別觀察，購置不動產月增633億元、企業週轉金月增534億元，企業投資及購置動產則分別月增20億元及14億元。

放款品質方面，截至5月底止，國銀逾放金額為599.14億元，月增4.16億元，逾放比0.16％，持平4月及去年同期，備呆占逾放覆蓋率為836.67％，月減2.31個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。