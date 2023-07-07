應材與科教館共同致力於半導體科普教育已有16餘年經驗，雙方於2007年、2015年曾在科教館3樓常設展區，推出有著許多體感互動遊戲及精彩半導體編年史的「半導體初體驗」與「半導體零極限展」。

應材此次再度攜手科教館，於6樓展廳打造「半導體未來館」，以未來半導體科技的創新研發中心「MR01研發中心」為主軸，從入口的迎賓櫃台出發，將依序走過研發中心的「展示廳」、「物料室」、「製造區」，再到最後的「未來實驗室」，較過往新增更多元的創意題材。

「展示廳」展出使用半導體晶片技術進行控制的科技藝術作品美術館，「物料室」設定為製造晶片前的準備室。「製造區」為製作生產晶片的核心生產基地，由應材捐贈、全台僅2台對外展示的半導體設備P5000坐鎮，「未來實驗室」則打造為充滿未來想像的居家辦公室。

應財表示，「半導體未來館」透過有趣的數位互動遊戲、動手樂工作坊，以及豐富的展品與插畫，從藝術、創意、生活、科學、產業現況、未來展望與想像等層次，希望藉此讓觀眾全方位、多角度的認識「半導體」這個身邊最熟悉的陌生關鍵字。

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示，集團除捐贈單晶圓多反應室設備始祖P5000，也鼓勵員工貢獻自身專業，志工參與展覽策畫、分享職涯、科普解說，挹注資源深耕科普教育，透過科學互動體驗轉化艱深複雜的半導體知識，盼啟發學童對科學素養與探索的熱情。

科教館館長劉火欽則表示，與應材再度合作的新展，在科技展現中融入藝術元素。未來雙方將持續合作、定期更換展示內容，密切與國際及在地科技藝術與裝置藝術創作者合作，在藝術展演中傳達晶片橫跨藝文領域、無遠弗屆的影響力。

隨著「半導體未來館」開幕，科教館也將同時推出與半導體展場空間連動的全新實境解謎遊戲「半島峰會」，邀請觀眾在參觀展覽之際，也能透過實境解謎遊戲，認識各國在半導體領域競逐角力科技實力的動態現況。