美國國防安全合作署（DSCA）6月29日宣布新一波對台軍售，包括30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，總額約為4.4億美元（約新台幣138億元）。這是拜登政府上任以來第10度對台軍售。

中國外交部隔天批評美方，指華府應恪守一中原則，停止製造新的台海局勢緊張因素。

美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今天與媒體進行圓桌談話，被問及此事時表示，美國對台灣自我防衛的承諾與支持會持續下去，即便面對北京「非常大聲的抱怨」，美方作法也不會被影響。

羅森柏格說，北京也知道美國對台軍售長期進行，過去有相當多前例，真的不是新鮮事。她強調，台海和平與穩定是美國根本利益。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月中曾在國會表示，美國很快會透過國會去年批准的總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA），提供台灣額外重大安全援助，但截至目前尚未有宣布。

被問及美方延遲對台PDA軍援，是否與近期美中對話有關，羅森柏格未正面回應。但她重申，美國會持續遵循承諾，支持台灣自我防衛，任何來自北京的抱怨都不會改變此作法。