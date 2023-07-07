韋汝把荖葉往詹姆士嘴裡塞。（八大提供）

詹姆士主持的八大美食旅遊節目《詹姆士出走料理》和來賓韋汝前進台東，尋訪種植荖葉和紅藜的達人，其中在品嚐荖葉風味時，韋汝不僅變臉，還對詹姆士做出一舉動，嚇到外景團隊，讓詹姆士忍不住大喊：「嚴禁霸凌！」

節目日前外景團隊前往台東，協助導覽的部落青年介紹當地居民不僅直接品嚐特色植物荖葉，也會入菜料理，詹姆士聽聞後靈機一動，馬上摘一片遞給韋汝，示意她嚐嚐，韋汝立刻發揮她實驗精神，親口品嚐荖葉的滋味，沒想到她嚼沒幾口就臉色大變，透露荖葉辣又油，還會酸，直呼滋味太特別。

韋汝慫恿詹姆士也來試試看，詹姆士見狀搞笑說：「妳都這樣了，我還吃？」於是輕輕抿了一下葉片尖端，不料引來韋汝抱怨：「怎麼這麼小口？」趁詹姆士不注意時，調皮地將整片荖葉塞進詹姆士嘴裡，要他大口咬下去！瞬間詹姆士哭笑不得，直呼：「嚴禁職場霸凌！」笑翻在場所有人。

隨後，詹姆士和韋汝前往拜訪種植台灣紅藜的農人，參與紅藜的採收、烘乾、脫粒、過篩、精選的繁複過程。由於為了食用安全和保持美味的口感，所以在「精選」的步驟中，需要更加細心將微小雜質挑出，向來願意接受挑戰的詹姆士，竟主動舉白旗投降：「這個我真沒辦法，我就老花啊！」

詹姆士（左）拿下眼鏡，和韋汝仔細「精選」紅藜。（八大提供）

儘管如此，敬業的詹姆士還是摘下眼鏡，試圖盡力達成「精選」紅藜的任務，還建議韋汝在挑選時，不要撥動紅藜，而是要用眼睛專注掃描的小撇步。最後，詹姆士甚至找出韋汝都沒察覺到的雜質，讓相差十幾歲的韋汝甘拜下風。

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