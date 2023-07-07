國際天后「CoCo」李玟日前驟逝，昨(6日)其富商老公Bruce打破沉默發布訃聞，不僅稱呼李玟為「摯愛的妻子」，最後和兩個女兒及李玟兩個姊姊署名，讓外界以為雙方已經談開，但昨二姊李思林（Nancy）在微博回應網友：「這是她老公發的，並不是我準備的」。

李玟和身價90億的Bruce於2011年舉行世紀婚禮，近年卻傳出婚姻觸礁，李玟先前罹患乳癌獨自進開刀房動手術，Bruce不在身邊，到了人生的最後一段時期也與Bruce陷入分居，李玟二姊當時受訪表示，李玟人生死穴就是「感情」，更有傳聞指李玟與Bruce本來7月要簽離婚協議書，但李玟太愛了，很難放手。

李玟二姊Nancy發文。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

昨Bruce閃電透過媒體發表訃聞，除了證實李玟已於本月5日離開人間，享年48歲，「全部家人都陪伴在側」，更指李玟是美麗、溫暖、善良的人，在外是全能歌手、關心年輕一代的導師，在家中是摯愛的親子、親愛的家庭成員，最後署名Bruce及兩位女兒的英文名字，還有李玟的兩個姊姊Carol、Nancy。

對此，Nancy昨在留言區打臉Bruce，澄清發訃聞並未經過她們娘家同意，「這是她老公發的，並不是我準備的」，但如今已看不到相關留言，其他網友不禁表示：「看到她老公就煩」、「不是吧」、「對這個男的無語了」、「二姊請節哀，照顧好媽媽」。

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