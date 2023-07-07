臺北市政府警察局中山分局員警凌晨巡邏時，見一自小客車蛇行且忽快忽慢，員警立刻上前攔停，發現車內散發濃濃酒氣，駕駛酒氣衝天，立刻要求酒測，未料坐在副駕駛座上女子，突然爬上駕駛座開車逃離，立刻遭員警喝止，兩人酒測後，男方酒測值0.83，但女方竟高達1.09，雙雙遭到送辦。

中山分局長春路派出所於今（7）月01日凌晨1時許執行巡邏勤務時，巡經中山區錦洲橋發現前方有一台自小客車速度忽快忽慢且有跨越雙黃線行駛之違規行為，便上前將其攔停。

員警盤查過程中，車內散發濃厚酒味，立刻將駕駛羅男帶至路旁安全處所實施酒精濃度測試，發現酒測值高達0.83 mg/L，已超過刑法公共危險罪標準值。未料就在警方對駕駛進行酒測時，原本坐在副駕駛座之徐女突然爬至駕駛座企圖駕車離開現場，員警發現後立即喝令停車，同時警方亦對渾身酒氣之徐女實施酒測酒測值達1.09 mg /L，全案詢後將兩人依刑法公共危險罪嫌移送偵辦。

中山分局呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒！飲宴聚會飲酒後應搭乘計程車、大眾運輸工具或使用代駕服務，勿抱持僥倖心態酒後駕車，以免發生事故造成悲劇，安全才是回家唯一的路。