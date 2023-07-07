就各部門來看，受惠產品組合持續優化、高階電源供應器出貨穩定，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增近10%，營收佔比達44%，雲端運算及AI伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨暢旺，雲端及物聯網部門營收較去年同期成長，營收佔比約34%；光電部門因全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，且電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長的帶動下，營收月增逾5%，營收佔比約22%。

由於高價值核心事業如雲端運算及AI伺服器電源、汽車電子與5G網通設備營收較去年同期成長，光寶科第2季合併營收為372.93億元，季增7.92%，累計今年1到6月合併營收為715億元。

展望下半年，邱森彬表示，資訊消費產品第3季仍有旺季需求可期，且AI伺服器需求可望在第3季及第4季開始顯現，下半年絕對比上半年好。