《證交所》鴻華先進科技今創新板上市審議 08:282023/07/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣證券交易所今天將召開有價證券上市審議委員會會議，審議鴻海(2317)旗下鴻華先進科技申請股票創新板上市案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻華先進董事長為鴻海董事長劉揚偉擔任，實收資本額159.13億元，主要產品為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務，2021、2022年稅前虧損9.83億元、15.8億元，每股虧損0.51元、0.87元；今年第1季稅前虧損5.4億元，每股虧損0.3元。 #鴻華先進 #創新板 #鴻海 #董事長 #15 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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