鴻華先進董事長為鴻海董事長劉揚偉擔任，實收資本額159.13億元，主要產品為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務，2021、2022年稅前虧損9.83億元、15.8億元，每股虧損0.51元、0.87元；今年第1季稅前虧損5.4億元，每股虧損0.3元。

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