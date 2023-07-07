小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）會議紀要「鷹風再起」，6日美股三大指數又收黑，道瓊指數下挫366.38點（或1.07%）；那斯達克指數下跌112.61點（或0.82%）；費城半導體指數挫跌44.83點（或1.24%）。費半連兩天收黑，影響所及，台積電ADR又殺低1.56%，聯電 ADR跌 0.26%，台股今恐難逃空襲。

【1】Fed又耍鷹股匯雙殺

外資加速提款，三大法人昨合計賣超458.69億元，創近十個月新高，外資瘋狂提款387.59億元，是繼去年6月13日來最大單日賣超，也是今年來最大賣超金額，外資期貨淨空單更是大增2,127口，外資留倉部位轉為淨空單1,738口，自營商6日調節73.47億元，也創四個月高。

【2】今年GDP成長標普砍至0.5％

儘管台灣經濟挑戰當前，中華信評認為，由於國內消費與旅遊活動在邊境管制已放寬的情況下復甦，未來幾季台灣經濟將維持溫和的成長率，標普對於未來二年台灣GDP年增率亦估測可回到2.5％上下，明後年央行亦有降息的可能性，政策利率有下修1碼的空間至1.625％。

【3】聯電6月營收190億 連5個月走揚

晶圓代工大廠聯電公布6月合併營收190.56億元，較上月成長1.48％，創下近5個月營收新高，第二季營收較上季成長3.85％，略優於先前預期。惟該公司先前指出，市場需求仍未明顯復甦，下半年產業情況尚待觀察，但中長期而言持續樂觀看待。

【4】轉嫁效應 房租漲定了！

政院拍版囤房稅2.0，房仲業者認為，持有新屋愈多的多屋族房屋稅將有感增加，接下來租金轉嫁效應將無可避免，近年持續上漲的房租恐再面臨漲租壓力。

由於近年房價上漲、稅賦提高、升息及通膨等因素，近年屋主的持有成本提高不少，加上政府租金補貼政策提高房客的租金負擔力，大幅推升市場上的租金行情。

【5】高利環境 小心債市未爆彈

今年本該是高利率顯現衝擊的一年，但許多債台高築的企業仍未被擊垮。儘管部分背負沉重債務的企業已陷入困境，但投資人並未預期問題會進一步擴大，換言之，市場低估債務危機爆發的可能性。而隨著利率持續升高，經濟也將受到這些高負債企業的拖累。