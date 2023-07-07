今年NBA選秀狀元文班亞馬莫名其妙捲入掌擊美國知名歌手布蘭妮風波了！根據美國八卦媒體《TMZ》7日爆料，布蘭妮想在某間知名餐廳找上文班亞馬要求合照，且意外遭到文班亞馬保鏢掌擊臉部，連墨鏡都被打飛，目前布蘭妮已經報警處理，且要求文班亞馬公開道歉。