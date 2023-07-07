不少民眾臨時要找診所都會參考Google評價，一名女網友因為牙齒鬆動急著就醫，查到一間「2.1顆星」的牙科診所，認為應該不會糟到哪裡，沒想到看診過程超雷，診間沒有牙助，她洗牙直接被一大口血水嗆到，氣到起身不洗了，沒想到醫師還衝到櫃台對她破口大罵。其他網友查到該診所評價，病患評語極差，許多人直呼「1顆星都不想給」。

一名女網友在《Dcard》發文表示，日前覺得牙齒很晃，進了一間牙醫診所，填完初診單隨手滑手機查了評價，發現竟然只有2.1顆星，當下心想應該不會糟到哪裡，於是繼續候診。

原PO表示接著就是一連串惡夢，先是診間沒開冷氣，醫師看到她，才請護理師開；再來發現醫師不會「拔工具」，當時覺得不妙、有點想逃，沒想到洗牙時，因為沒有牙助幫忙吸水，她直接被一大口血水嗆到。

原PO氣炸表示「不洗了」，結果醫師還從診間衝到櫃台，對她破口大罵「你們年輕人就是很任性，不想要就直接說不要，也不聽聽老人家意見！」她直喊後悔，「為啥不信任網路評價」。

許多網友看完文章紛紛留言，「所以你知道為什麼她沒牙助了吧」、「還好妳走了，不然她讓妳滿地找牙」、「我也碰過沒牙助的牙醫師啊，就沒這個問題」、「這什麼奇葩診所！」

也有網友馬上Google，發現該診所評價「真的很鬧」，有病患提到「1顆星都不想給，我先生洗牙，到底洗多用力？人都移位了還繼續洗，洗到我先生淚流滿面」、「從小不害怕看牙齒，今天開始怕了，給1顆星真的多了」、「我1顆星都不想給，女醫師態度很差，還很粗魯，拿東西刮到都是血！」