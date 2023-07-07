台股昨（6日）重挫近300點，今（7日）持續維持震盪格局，以16736.94點開出，下跌逾40點，隨後挫低近百點，權值股台積電繼續下跌2元，觸及563元。

台股昨（6日）下跌294.26點，收在16762.17點，成交值為3466.68億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超458.03億。自營商賣超73.47億，投信買超2.68億，外資及陸資賣超387.24億。台積電下跌17元，收在565元。

外資賣超逾387億寫下今年最大單日賣超紀錄，同時也是2022年6月13日以來最大單日賣超，主要受到周三聯準會會議紀要釋出接下來仍有持續升息的可能，且美國就業數據強勁，可能再引發通膨飆升，外資回防美國，加上台股漲高出現回檔。

中時報導，法人分析，台股短期受聯準會動向、中美科技戰等不確定因素影響，震盪整理格局會持續一段時間，7月中旬要關注台積電法說會，龍頭產業對未來展望看法，將牽動科技、電子股指數的走勢。

周四美股四大指數皆收黑，道瓊下跌366.38點（或1.07%）至33922.26點，那斯達克指數挫低112.61點（或0.82%）至13679.04點，標普500指數跌35.23點（或0.79%）至4411.59點，費城半導體跌44.83點（或1.24%）至3577.49點。