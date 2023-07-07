「華人之光」、天后李玟（CoCo）近日於家中輕生過世，享年48歲，傳聞她年邁的86歲老母親是第一個發現李玟想不開的人，二姊李思林（Nancy）接受港媒專訪，表示母親至今狀況差，已經不吃不睡好幾天，讓她們很擔心。另一方面，李玟本月原本計畫要跟Bruce辦離婚，如今李玟先走一步，知情人士稱她太傻，替老公省了贍養費。

根據《星島日報》報導，李思林透露母親現在不吃不睡，讓她們很擔憂。據悉，李玟母親從年輕時拉拔3個女兒長大，她一邊工作、一邊考上中醫師執照，堅韌的耐性也成為李玟個性中的一部份，而李玟當年雖然頂著洋派形象出道，私下作風卻非常保守，凡事以媽媽的話為準則，Demo先給媽媽聽，請媽媽挑歌，也在媽媽監督下，控制飲食，積極運動，才能練就一身魔鬼體態。

李玟曾表示，母親不僅支持她的事業，也是她的歌迷，「每一次演唱會完了，她進來我的休息室，我一身大汗很累啊，她就會好啊，好的不得了，啊！妳最棒了，哈哈哈哈哈，那就是我媽，哈哈哈，她就是充滿了熱情，她就是我的頭號粉絲」，也因為母親是救人濟世的中醫師，她雖沒辦法接下衣缽，但在自己的工作也是提攜後輩，「因為在這樣的環境，所以我覺得我也想這樣子，也想有媽媽這樣的愛心，去幫助到別人。」

李玟後來用自己的一生證明，可以用自己的音樂撫慰人心，如今傳出輕生，港媒指出，當時李玟從浴室衝出來，媽媽是第一位目擊者，既使被醫生宣判回天乏術，李玟母親還是不願意輕易放下寶貝女兒。此外，由於李玟和Bruce還沒辦妥離婚手續，知情人士認為李玟這樣匆匆離開真是個傻女孩，替Bruce省了一筆贍養費。

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