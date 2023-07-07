搶攻暑假外食餐飲商機，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店館內「敘日」全日餐廳，七、八兩月推出多項優惠活動，「我愛七月：身分證字號對對碰」於7月10日至7月31日間，凡兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、7」，即可享第二人餐費半價。另外，8月31日前，不分平假日至敘日享用午餐或晚餐，單筆消費達5,200元即可再參加「今夏遊泰國」抽獎活動，最高可獲得價值15,900元的泰國來回機票加七日住宿券，兩項活動可併行使用。

「敘日」全日餐廳亦於即日起推出全新一季主題餐檯「繽紛夏日節」，主打以夏季時令鮮果入料，包含加入多汁鮮甜鳳梨的「夏威夷鳳梨胡里胡里雞」，搭配濃郁酸香百香果醬汁、外脆內嫩的「香煎鮭魚佐奶油百香果醬」，融合清爽酸甜柳橙、令人口水直流的「焦糖橙汁豬排」，以及以熱帶水果之王芒果入菜、清爽開胃的「芒果蜜桃鮮蝦沙拉」，還有消暑聖品「現挫芒果刨冰」。而7月14日至28日週五晚餐則主打「夏日燒烤派對」，除了期間限定的餐檯美饌，戶外區更加碼由五星主廚現場親炙的 BBQ 燒烤餐點吃到飽，以及調酒師現場特調的5 款特色調酒無限暢飲，此外還可喝到金車柏克金期間限定「夏日5曲HOPFEN WEIZEN」啤酒，搭配現場駐唱歌手演奏。

「敘日」餐廳假日也推出特別活動「鮪魚現切秀」及「松葉蟹吃到飽」，週日中午由師傅現切服務，推出整隻重達20公斤以上的黃鰭鮪魚，讓賓客近距離觀賞到日式主廚精湛的刀功，還可以立刻品嚐剛切下來的鮮美鮪魚生魚片。而延續6月好評的位上「西班牙風味炭烤松葉蟹」，7月將持續供應，並於假日提供於餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹，搭配數種香料製成的香料油醃漬，再慢火爐烤製而成，不僅可以吃到蟹肉原始的風味，多層次的香料更能激發出鮮甜海味。以上優惠均收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。

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