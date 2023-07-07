Some scary moments during a match between the Baltimore Orioles and the New York Yankees on Wednesday after YES Network cameraman Pete Stendel was struck in the head by the ball. (Video: Prime Video / MLB) pic.twitter.com/7eDppP9MC7 — TheDesk.net (@TheDeskDotNet) July 6, 2023

昨（6日）洋基、金鶯之戰出現意外插曲，金鶯新秀游擊手韓德森（Gunnar Henderson）欲完成雙殺守備時，不慎暴傳並砸向了場邊攝影師史騰德（Pete Stendel）的臉部，造成眼窩骨折，史騰德隨後透過公司《YES Network》表示自己正在家中休養，並感謝球迷的關心。

事情發生在5局下半，洋基沃普（Anthony Volpe）擊出二壘方向滾地球，金鶯二壘手弗雷塞（Adam Frazier）第一時間漏球，仍順利完成二壘封殺，但韓德森似乎為了爭取時間，情急之下轉傳給一壘手時發生失誤，場邊攝影史騰德因此遭遇池魚之殃。

醫療人員見狀火速趕往攝影席協助，比賽中斷大約15分鐘，史騰德隨後由工作車載出場外接受進一步治療，並以手勢示意自己很好，現場超過3萬6000名觀眾給予熱情掌聲，不過韓德森賽後仍感自責，「每當球傳向一壘手後方，甚至是打者擊出的界外球，我們都不希望對球迷造成傷害，但這次剛好在錯的時間出現在錯的地方，我希望他沒事並為他祈禱，也很感謝那些當時去幫助他的人。」

該局沃普因死球狀況站上二壘得點圈，再藉由東岡凱爾（Kyle Higashioka）安打跑回分數，助洋基2比0領先，不過戰績高居美聯第3的金鶯也絕非好惹，下個半局韋斯柏格（Jordan Westburg）三壘安打讓金鶯反超，單局打下4分，最終金鶯6比3打敗洋基帶走勝利。