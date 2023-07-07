歌壇天后李玟本月2日輕生送醫，急救三天仍宣告不治，二姊李思林（Nancy）透露她近年罹患憂鬱症，長期與病魔對抗，也讓外界認為與老公Bruce頻鬧出緋聞，導致婚變有所關聯，如今有網友指出她2020年暗指婚變的PO文，當時附上心靈輔導網站的網址，似乎就在尋求幫助。

李玟2020年7月發文寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，不難看出心情陷入低潮，導致婚變傳聞甚囂塵上，接著再度發文：「謝謝大家的關心，我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，似乎想澄清傳聞全是子虛烏有，不過她當時IG發文除了勉勵自己，還附上為失婚或情傷的人提供心靈輔導的網址，疑似當時就在尋求諮詢服務。

李玟2020年PO文疑透露婚姻已亮起紅燈。（圖／CoCo李玟 微博）

李玟當年發文澄清婚變傳聞。（圖／CoCo李玟 微博）

根據《鏡週刊》報導，李玟友人透露因為疫情緣故，Bruce和李玟相處時間變長，生活上出現意見不同的次數變多，導致婚姻亮起紅燈，二姊李思林（Nancy）當時表示是妹妹私事，應該由本人親自說明，自己不方便多說什麼，強調若李玟婚姻有狀況，一定會親自說明。

李玟驟逝後，老公Bruce神隱數日打破沉默，更在發布的訃聞稱呼李玟為「摯愛的妻子」，還附上兩個女兒及李玟兩個姊姊的署名，未料卻被二姊李思林（Nancy）打臉：「這是她老公發的，並不是我準備的」。

李思林發文打臉Bruce。（圖／搜狐娛樂微博）

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