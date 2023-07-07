高雄一名24歲黃姓男子5日凌晨時因騎車違規遭攔下，沒想到黃男戒慎恐懼，不只全身發抖，講話也含糊不清，警問黃男「是有多惶恐？」黃男開始辯解「自己剛從台北下來，你們南部太危險，我會怕」、「你們在拍警匪片嗎」，讓員警哭笑不得。隨後在黃男身上找到安非他命及使用過的針頭，依違反毒品危害防制條例將黃男送辦。

黃男5日凌晨在高雄街頭上風馳電掣，還大喇喇在員警面前闖了一個紅燈，沒想到遭到員警攔下時，黃男似乎變了一個人，不只講話畏畏縮縮，更全身顫抖，整個人害怕到不行。

員警看見黃男如此緊張，詢問黃男「是有多惶恐？」黃男著急回答「你們會拍警匪影片阿」、「而且我以前住台北，你們南部太危險」，並帶著哭腔說「我會怕」，讓員警相當錯愕，覺得好氣又好笑。

隨後員警在黃男身上的鐵盒找到到安非他命及使用過的針頭，依違反毒品危害防制條例將黃男送辦。

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