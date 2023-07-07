2005年到2008年間擔任僑選立委的顏莊和子，因放棄中華民國國籍且持有民視股份，通傳會（NCC）裁罰民視40萬元，民視不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，NCC處分未違反比例原則，亦無裁量瑕疵，判決駁回民視的訴訟。可上訴。

NCC依《廣播電視法》辦理民視每3年一次之評鑑作業時，經民視提年2020年12月8日期中評鑑面談詢答議題回覆書，發現民視受無中華民國國籍者、顏莊和子（持股股份66萬7667股，持股比例為0.17％）投資一事。

NCC請民視積極溝通改善，惟因未改善，且民視在2021年12月3日去函表示，經確認顏莊和子在2012年10月8日放棄我國國籍，NCC於是作成裁處書，以民視違反廣播電視法規定，處罰鍰40萬元，並限期6個月內改正，屆期不改正，則得按次處罰，民視不服提起行政訴訟，請求撤銷裁罰處分。

台北高等行政法院審理後認為，NCC在2021年4月30日命民視改善起，迄原處分作成時（2022年4月20日）止，民視除了「與顏莊和子聯絡，要求顏莊和子賣出股份遭拒絕」外，並無其他動作，難謂已盡改善義務，民視就算沒有故意也有過失，且其改善措施並非「期待不可能」，NCC處分未違反比例原則，亦無裁量瑕疵，判決駁回民視的訴訟。可上訴。