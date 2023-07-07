國民黨2024總統參選人侯友宜民調近期表現不佳，藍營立委鄭麗文日前在節目喊出「換侯」，引發矚目。國民黨昨（6）日 嚴正回應，黨主席朱立倫早已駁斥換人說法，未來絕無可能也不必炒作，同時強調黨員應盡力協助提名參選同志當選，違者將依黨紀處分。

據《中國時報》報導，鄭麗文上廣播節目時表示，國民黨在全代會正式登記前都還有時間，可以再仔細想想，黨內最強母雞在哪裡？如果國民黨不夠強，那也不能排除支持其他的候選人。鄭還指出，前高雄市長韓國瑜能量很強，應該派一個身經百戰、身上有傷痕的，「現在還來得及幫每個人做最好安排。」面對鄭麗文公開喊話，侯友宜昨天回應「外面謠言很多」，重申團結必勝。

國民黨6日也發布新聞稿，稱針對近日所謂「換侯」傳聞，黨中央依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，過程符合公平、公正、客觀、嚴謹原則，絕對經得起檢驗。朱立倫主席已嚴正駁斥「換侯」，強調絕無可能也不必炒作。

國民黨還指出，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。此外，國民黨強調，唯有團結才能勝選，絕不能有一絲一毫動搖，全黨一定堅定信念、目標一致，團結努力助侯友宜當選，讓兩岸和平，民眾過好日子。

而在國民黨表態祭出「黨紀」約束黨員言行後，引發許多網友討論。有些網友在相關新聞下方留言，「既然是國民黨員，當然謹言慎行支持自己人，能一人一把號各吹各個調，像話嗎？」、「早就要拿棍子出來啦」、「國民黨就是一堆不團結，自以為大佬，自以為大咖的傢伙，很愛亂放話啊，難怪民進黨爛成這樣，還打不贏，有夠可悲」。

不過也有許多網友有不同意見，認為重點是要下架民進黨，而非保侯或國民黨人當總統：「 KMT學DPP擁護基本盤，但KMT基本盤就十幾%」、「國民黨學壞了，是在學民進黨，不順從黨意就處分嗎？」、「黨員只是給出建議，不用打的那麼硬吧」。

而鄭麗文的臉書昨（７）日發布的臉書，也湧入大量網友留言，「為什麼鄭委員要這樣說自己黨內的總統候選人，不要再炮口對內」、「希望朱主席本次不要提名鄭麗文當立委」、「我深藍就挺侯！你有本事出來選、別站著說話不腰疼」、「鄭委員既然與國民黨的立場不一樣麻煩你立刻辭去不分區立委，退黨好嗎？去支持妳心中支持的人!」、「唯一支持侯友宜！加油」、「鄭委員是真心為黨為國才說真話，多大的勇氣才要得罪人講出真話」、「2024有妳就不會投國民黨，看看應換的侯還是妳自己」。