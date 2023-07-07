台北文華東方酒店為替賓客打造獨一無二的極致尊寵體驗，今年第三度攜手台灣新銳香氛品牌「VOODOOMOI 好魔」推出全新一季華麗升級版「調香藝術」課程，自7月份起連續三個月，分別於7月23日、8月27日及9月24日周日下午3點至5點半於酒店最受貴婦名媛歡迎的下午茶餐廳「青隅」舉行，每位3,800元外加10％服務費，體驗課程除了個人專屬香品調製體驗之外，更安排現場音樂的演奏，以及享用「青隅」經典下午茶的奢華禮遇，並加贈價值1,399元的「VOODOOMOI 好魔」香水油系列禮品乙份，讓參與賓客沉浸在嗅覺、聽覺以及味覺的美好體驗，免費加入尚扇薈 （Fans of M.O.）會員即可報名參加。免費註冊成為尚扇薈會員更可享多項住房及餐飲會員專屬禮遇 。

台北文華東方酒店提供賓客更臻完美的極致體驗，精心規劃一系列多元精彩的文華東方體驗活動，不論是住房賓客或免費加入尚扇薈 （Fans of M.O.）會員均可報名參加。其中與台灣新銳香氛品牌「VOODOOMOI 好魔」合作之「調香藝術」課程 ，自2021年及2022年推出以來廣受好評，不但每個場次都爆滿，往往還必須加開課程，以應向隅之賓客。

「VOODOOMOI 好魔」長年選用歐盟認證有機精油，品項皆採用歐盟認證有機芳香素材、在地生產並獲SGS認證，並透過獨家萃取技術煉凝淡香水。全新一季的體驗活動將由創辦人萬智杏醫師（Dr. Joseph Wan）回溯東西方悠長製香史，解秘香氣療癒堂奧，且分享用香之樂，並在酒店內擁有雅致空間設計的「青隅」，學習手作調製複方精油、純露與淡香水三款不同香品，享受製香的樂趣的同時 ，亦沉浸於現場優雅音樂演奏，課後並可享用「青隅」經典下午茶，還可以獲贈香水油系列奢華贈禮 ，讓賓客透過香氛、音樂與美點療癒身心。