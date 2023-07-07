滑手機揪人吃飯，王品集團四大品牌加碼贈菜！7月底前「夏慕尼」攜手聚餐平台「Eatgether」，憑APP內指定畫面，平日到店消費兩客套餐，即款待一人一份「海洋鮑貝」。「品田牧場」、「hot 7」邀請粉絲即日起至8月底，每週上LINE官方帳號玩遊戲，可隨機獲得「酥炸廣島牡蠣」、「鐵板雪花牛」等贈菜。「就饗鐵板燒」7月底前，平日揪友到店享用兩客套餐，再招待「蝦仁蛋」一份。

暑假來臨，盡情揪友吃飯，最有戀愛感的鐵板燒「夏慕尼」與知名聚餐交友平台「Eatgether」攜手請客，即日起到7/31，Eatgether用戶只要在APP中開2人局揪人吃飯，平日到店消費兩客套餐，出示App指定畫面，即款待一人一份「海洋鮑貝」，一次品嚐松露鮑魚和起司扇貝美味，總價值880元。（活動詳情以品牌官網說明為準）

豬排霸主「品田牧場」邀粉絲打開手機玩遊戲，一同開心過暑假。即日起至8月27日，每周到品田牧場LINE官方帳號玩「豬排水上樂園」大富翁遊戲，擲骰子隨機獲得贈菜兌換券，包含「酥炸廣島牡蠣」、「季節聖代」、「日式唐揚雞」、「香酥海老」、「炙燒明太子魷魚」等。此外，活動期間使用品田牧場LINE官方帳號集點，到店內用或外帶集滿3點，可獲得平日內用88折優惠券，越吃越划算。

搶攻年輕族群的心，「品田牧場」7月18日起將推出新菜「進擊巨蝦黃金豬排」以黃金豬排搭配超巨炸蝦，一次滿足對炸物的愛，「厚切腰內明太子大阪燒」厚切腰內豬排以大阪燒醬汁與柴魚調味，鹹香味覺令食慾大開。搭配菜單中「熱銷推薦」一同點餐，可現折50元。

鐵板燒「hot 7」也歡迎各位鐵粉到LINE官方帳號同樂，即日起到8月31日，每周玩「hot 7最速Pair」遊戲，為單身貴族「Q飯哥」找尋速配伴侶，可獲得「鐵板雪花牛」、「泰式鮮蝦」、「金沙雙魷」等下飯料理兌換券，到店享用兩客套餐即可兌換。

今年3月誕生的「就饗鐵板燒」彭湃海陸主餐深受好評，因應消費者熱烈呼喊，即日起內用2種青菜可無限續點，揪大家吃好吃飽。7月31日前推出「海胃三鮮季」，期間內平日到店內用兩客套餐，出示指定活動畫面，即贈一份價值128元的「蝦仁蛋」。此外，也為外帶外送顧客送福利，7月31日前，來店外帶或者使用Uber eats外送單筆金額滿299元，即贈店裡人氣最高的「職人奶茶」1杯。