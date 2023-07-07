彰化縣福興鄉發生夫妻因金錢失和，62歲男子持榔頭攻擊妻子（45歲）及兒子（17歲），造成妻死兒傷的人倫慘劇。全案彰化地檢署檢察官漏夜偵訊後，以凶嫌涉及殺人重罪，向法院聲請羈押；法官經漏夜審理，今天凌晨裁准凶嫌羈押。

彰化地檢署指出，該署於5日晚間接獲警方通報，彰化縣福興地區發生男子持榔頭殺傷妻、兒的家庭暴力案件，凶嫌的妻子經送醫後不治死亡，該署隨即指派檢察官陳昭蓉指揮彰化縣警局鹿港分局組成專案小組，逮捕在場的凶嫌，並於6日相驗死者。

檢察官訊問凶嫌後，認其涉犯《刑法》殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人重罪，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押，於今天凌晨裁定羈押。

彰檢強調，檢察官將持續深入偵辦本案，釐清全案經過；同時通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會，提供被害人家屬必要之權益保障。

這起駭人聽聞的榔頭殺妻案發生在5日傍晚約5點30分，當時福興鄉一家超商內的民眾直擊凶嫌赤裸上身，手持榔頭進入超商，凶嫌看到其兒子全身是血坐在超商用餐區，立即趨前靠近，並看到兒子躲到一名身材壯碩的店員後方時，不發一語直視前方，雙方對峙數分鐘後，凶嫌才被警方逮捕。

警方調查，兇嫌與其印尼籍外配常因金錢問題爭吵，兩人在案發前口角後，兇嫌即情緒失控拿榔頭重擊妻子及未成年的兒子，造成其妻因傷勢嚴重死亡。

凶嫌還拿著榔頭猛擊其子，過程被路口監視器拍下，凶嫌還一路追殺兒子到超商內，幸有見義勇為的超商店員挺身而出，及時阻止行凶。

凶嫌兒子經送醫，其後腦杓凹陷有撕裂傷，前額與雙耳也有數十處撕裂傷，右手掌骨、手指骨折，幸意識清楚，無生命危險。

警方訪查，凶嫌娶印尼籍妻子後，其妻常將金錢寄回印尼，原本該男在彰濱工業區做電鍍技術員，後來因車禍受傷，導致不能工作，原本還有2 棟房子，婚後17年都已陸續賣掉，並把錢都給了妻子寄回印尼，最近妻子疑又向地下錢莊借貸，夫妻時常爭吵。