天氣炎熱吹冷氣消暑，但有不少人發現冷氣開了一陣子都沒有涼，這時候千萬不要傻傻開著浪費電，專門清洗冷氣的張師傅表示，不要以為硬吹冷氣就會越涼，建議開冷氣10分鐘後發現不涼，可用手掌靠近出風口感受一下，如果風大卻不冷，建議快找人維修；如果風小但會冷，那可能是濾網太髒影響到風量，清洗冷氣就可以解決，不要再傻傻硬吹，又熱又傷荷包。

專門清洗冷氣的張師傅在臉書粉專《清涼洗冷氣專家》上發文分享，開冷氣發現不會涼，究竟是冷氣壞了還是冷氣太髒，可以透過一招來判斷。將冷氣打開10分鐘以後，用手掌靠近出風口，感受一下風量大小與冷度。

張師傅表示，如果出風口的風量很大，但卻沒有冷度，可能需要聯絡維修人員來檢查一下，看看是不是漏冷煤了，或者是冷氣機哪裡出狀況了；不過，如果出風口的風有冷度，但風量很小，這樣的狀況很有可能是冷氣過濾網被灰塵和污垢堵塞，阻礙空氣的流通，讓冷氣效果變差，這時候只要清洗冷氣就可以解決。

張師傅也說，天氣熱開冷氣，不少人遇到「冷氣滴水」的問題都很困擾，擔憂是不是冷氣又壞了。一般來說冷氣滴水可能有幾個原因，包括冷氣機內部結露、排水系統問題、高濕度環境等，但基本上來說都可以透過清洗冷氣來解決，他也建議民眾要定期清潔冷氣內部的冷凝器、排水盤和排水管道，確保正常的水排放。