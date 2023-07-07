目前市場上已有兩檔低碳ETF(00923,00922)，00930雖是第三檔，卻也是唯一一檔高股息的低碳ETF，而且更著重在企業股利配發，低碳篩選標準也更嚴苛，指數成分股直接排除高耗能、高汙染產業，絕對碳排前25%低權重占比更達94.2%，顯示投資人除了可參與領息，亦能精準掌握低碳趨勢。

國人偏好配息型商品，國內投信也不斷推出新形態的高股息ETF，從過去指數單純篩選高殖利率股票，衍伸出ESG、低碳等等要求的高股息ETF，同時配息頻率越來越密集，如季配、雙月配。此外，隨著股息配發的公平性日益受重視，收益平準金機制也漸成ETF標配，平滑每次配息金額。

00930不僅結合高息、低碳、ESG、雙月配、收益平準金機制等優勢於一身，從追蹤標的指數於2019/7/1~2023/4/28期間表現來看，指數年化殖利率達7.7%，年化報酬率也有17%以上水準。專家表示，相較於成立最久的臺灣高股息指數，同期間指數年化殖利率7.6%，年化報酬率8.9%，代表二支指數殖利率水準雖相去不遠，但經過低碳條件篩選的指數，年化報酬率更勝一籌，代表低碳企業除了提供息收優勢，也能帶來股價成長機會。