民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲宣布7月29日舉辦售票演唱會「KP SHOW」。對此，國民黨立委參選人、市議員游淑慧指出，柯文哲過去曾因不會跳舞、唱歌走音而動怒，但現在不只可以跟網紅一起跳舞、還要開演唱會，她認為，柯就像《七龍珠》的賽亞人，為打敗敵人而不斷地在進化，「彈性、特性、韌性，每一場選戰都需要」。

游淑慧今（7）日在臉書發文表示，所有政治人物都是官越大、當越久，偶像包袱就越重，只有柯文哲反其道而行，「越放越開，越開越熱」。她指出，柯文哲8年前剛當市長時參加了社會局的活動，當場被拱跳舞，但因為不會跳，還責備了時任社會局長許立民，事後受訪還氣到說，活動當然要辦，「但不要搞得好像作秀、小丑，不喜歡」。但8年後，他已經可以快樂的跟網紅團體跳「求佛舞」。

游淑慧提到，柯文哲7年前在北市府主辦的跨年晚會上演唱五月天的〈憨人〉時，發生大走音、對不到拍，被五月天暗虧，當被問到2016年跨年時會否雪恥再唱時，柯果斷回答「不要」，但今天，他卻要開演唱會選總統。

游淑慧認為，柯文哲持續的在進化，放的更開、更彈性，就像《七龍珠》的賽亞人，為了讓自己變得更強、打敗實力更強的敵人，會不斷的進化和突破自我，從而形成全新的格局。游淑慧也坦言，不管認不認同柯文哲，但起碼在這場選戰中，不斷進化的他更有彈性，且感覺選的快樂，「彈性、特性、韌性，每一場選戰都需要」。