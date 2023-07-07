大陸環球網7日報導，美國財政部長葉倫6日下午搭專機抵達北京，開啟訪中國大陸行程。同日晚間，她在社交媒體推特發文，概述美方對此次行程的看法，稱此訪為兩國提供了溝通和避免誤解的機會。

「我很高興來到北京會見中國官員和商界領袖。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工人和企業受益，並（尋求）就全球挑戰進行合作，」葉倫寫道，「我們將在必要時採取行動保護我們的國家安全，但這次訪問提供了一個溝通以及避免誤解或誤會的機會。」

葉倫還表示，總統拜登已敦促美政府深化美中兩國在一系列問題上的溝通，她期待在此次訪中期間付諸相應行動。

北京時間6日下午5時左右，葉倫搭機抵達北京首都機場。美聯社報導，這是葉倫首次以美國財政部長身分訪中。報導稱，這是拜登政府試圖解凍美中關係努力的一部分。與布林肯訪中一樣，葉倫此次訪中也是「經中美雙方商定」。據中國財政部網站此前消息，經中美雙方商定，葉倫於7月6日至9日訪中。顯然，葉倫這次訪中時間比較長，有4天時間，是布林肯訪中時間的兩倍。

《環時》報導，對於葉倫此行，中國外交學院教授李海東稱，中方希望此次葉倫訪中取得成果，希望中美經濟實現互利共贏。葉倫訪中過程中，中美之間的合作能否實現、實現多少，很大程度上取決於美方的行動。如果美方繼續以彌漫在經濟、金融等議題中的政治化和泛安全化觀念，來處理對中政策和中美關係的話，怎麼可能會有成果呢？

李海東說，從中方角度而言，實現中美務實合作存在視窗期，視窗期能否被充分利用，關鍵看美方能否在對中政策中拋棄偏見，拋棄謬誤，採取務實理性、負責任的態度，否則任何形式的視窗期都會被浪費掉。中方始終希望中美之間能夠及時相向而行，止跌企穩，但從美方目前的表現看，距離中方的期望還有很長距離。