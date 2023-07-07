這下子拓荒者頭號球星利拉德想要跳槽熱火充滿更多變數了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基7日爆料，利拉德經紀人阿隆古德溫最近不斷打電話給除了熱火以外有興趣招募利拉德的球隊，警告他們別提出針對利拉德交易，因為利拉德只想去熱火，到了其他球隊都會不開心打球。

自從利拉德在今年自由市場開放前夕跟拓荒者提出交易申請，且強調自己想去熱火，目前談判情況完全觸礁，根據沃神表示，拓荒者希望利用利拉德交易換回選秀權與具戰力的年輕新秀，實際上拓荒者也告知其他球隊，他們只在拿到最豐厚資產回報情況下送走利拉德。

不過據傳拓荒者總管克羅寧沒有打算把利拉德送到他所心儀的熱火，目前熱火仍以希洛為核心進行交易談判，且沒打算加入卡利伯馬丁，可是拓荒者對於希洛毫無興趣，反而是籃網很想爭取希洛加盟，所以攸關利拉德的交易最後有可能變成三方交易。

目前拓荒者並不排除暫時無視利拉德的交易申請，直到明年交易截止日才來考慮交易利拉德，因為他們看到籃網去年夏天拒絕杜蘭特交易申請，直到季中才把他交易到太陽換回豐厚回報，拓荒者當然不想這麼早就放棄利拉德，除非真正找到具有豐富回報的交易條件。