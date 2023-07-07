韓聯社指出，這家全球最大記憶體晶片以及智慧手機製造商，上季整體營收為60兆韓元，也較去年同期77.2兆韓元減少22.3%。不過，三星這次並沒有提供包括淨利以及各部門的財報，要等到7月底左右，第2季詳盡財務報表才會出爐。

產業分析師預估，三星裝置解決方案部門（Device Solutions Division）可能會大虧3到4兆韓元，全怪以往有金雞母之稱的晶片業務銷售不佳。同時，若還是賠錢的話，表示2023上半年都在虧損。

韓聯社指出，今年首季中，因全球需求量已慢慢減少，晶片庫存也逐漸增加，使得三星出現14年以來首次虧損狀況。全球金融海嘯發生不久後，三星的晶片業務在2009年第一季也曾賠過錢。

三星電子預估，由於需求急速萎縮，今年全球晶片市場規模可能年減6%，至5630億美元而已。同時，三星也示警，2023下半年應該也好不到哪去。三星股價7日下挫，一度大跌2%左右。不過，今年至今還是大漲約27%。