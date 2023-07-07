中磊6月營收為51.4億元，月增加2.4%、年減少10.2%；第二季合併營收總額達156.7億元，較去年同期成長3%，創下同期營收新高紀錄；累計1至6月合併營收總額達313.3億元，年增率達12.3%，同樣創下同期歷史新高。

中磊表示，寬頻網路已為數位經濟之重要基礎建設，各國政府紛編列預算加速網路設備升級。公司長期專注於高速網路技術研發，提供客戶全方位的電信寬頻解決方案，包括光纖接取設備、DOCSIS 3.x/4.0 Cable產品、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。

中磊致力於全球佈局，除了北美及歐亞市場外，在新興市場如印度、拉丁美洲和東南亞等地亦設有營運據點，並就近提供客戶技術支援。為因應地緣政治及日益提升之全球市佔率，中磊亦建立多元生產據點，包括台灣、大陸、菲律賓，印度及墨西哥等地，提供全球在地生產服務，彈性滿足客戶需求。5G寬頻應用蓬勃發展，中磊與全球電信客戶持續深化技術合作，強化產品競爭優勢，在新技術新產品及新市場帶動下、公司整體營運成長後勢可期。