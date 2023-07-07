網紅耀樂日前指控男星炎亞綸違反意願發生性關係並偷拍不雅影片，當時他才16歲，炎亞綸則淚訴：「絕對沒有做任何強迫意願的事情」，事後依違反《兒少性剝削防制條例》諭令50萬交保。律師簡大為在節目分析該案，表示影片若是炎亞綸拍的，一定逃不了刑責。

律師簡大為在節目《震震有詞》表示，很難以交保金金額高低判斷一個人是否涉嫌重大，但影片外流這件事，如果掌鏡人真的是炎亞綸，恐會面臨刑責，因台灣法律規定，若強迫16-18歲未成年拍攝不雅片，會是七年以上有期徒刑，就算沒有強暴，合意拍攝也會有事，「雖然16歲以上的人可以上床，可是不能拍，一旦拍了就是一年以上到七年以下有期徒刑，也是不能易科罰金。」

簡大為最後下總結，「假設影片真的是炎亞綸所拍攝，他一定逃不了刑責」，只能看有沒有辦法跟耀樂達成和解、換取緩刑。

士林地檢署3日指揮警方傳喚炎亞綸到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。炎亞綸交保後表示，他會全力配合司法調查，也會努力捍衛自己清白。

震震有詞 - 行為偏差跟原生家庭有關？還是為性騷 性侵找合理藉口？ -2023/07/05完整版

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