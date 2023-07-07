新竹市長高虹安在去年九合一選舉期間，遭爆料求學時靠特權插班進北一女，朱姓網友在臉書留言「特別是她(指高)媽媽在方濟中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」，高控告朱加重誹謗及《選罷法》意圖使人不當選；台北地檢署認為，高已指其母確任職方濟中學，朱的言論因涉候選人誠信，為可受公評事項，朱罪嫌不足，7日不起訴朱。

去年10月2日，朱姓網友在臉書發文，針對高虹安當初進入北一女求學的過程進行評論，提及「依此脈絡和他們前後鋪陳的運作卡位利害關係來看，她父母，特別是她媽媽在方濟中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」；高虹安控告朱加重誹謗及違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選等罪。

高虹安曾對外澄清，指自己國中時，是拿市長獎畢業，並以推甄方式考入北一女。時任高虹安競選辦公室發言人徐千晴指出，高虹安所有同學與師長，都可證明高虹安讀的是方濟中學「國中部」，高是方濟中學市長獎畢業，透過自己的努力，入學考試考上北一女，而高的父母只是普通民眾，與任何政黨無關。

檢方認為，高虹安當時是新竹市長候選人，為從事政治之公眾人物，任何候選人在競選期間，其個人品德、操守、誠信、能力等，均應受選民嚴格之檢驗，以期選賢與能，高亦具狀表示母親確任職方濟中學，朱姓網友所發的言論議題，亦經多家媒體報導討論，足認朱的言論確實涉及輿論所關心候選人誠信之可受公評事項，尚屬合理評論範圍，罪嫌不足，予不起訴處分。