位於越南平陽省寶鵬工業園區之遠東紡纖(越南)將於今(2023)年第3季增資2.5億美元。增資目的為擴大超強纖維產品生產線，用於製造安全帶、安全氣囊及輪胎內襯。新增投資亦將用於安裝太陽能發電系統，為生產提供潔淨電力。

而遠東資源開發的60億元聯貸，資金用途係償還金融機構既有借款及充實中期營運週轉金，亦納入永續指標連結授信條件，透過增加名下登記綠建築面積、綠建築開發案數量或綠建築使用效率的提升等評比，若達成指標則給予相對應利率優惠。

遠東資源是遠東新世紀百分之百轉投資的子公司，2003年9月遠東新世紀將投資事業部之不動產開發相關業務，透過新設分割方式成立遠東資源，首要任務為活化集團龐大資產，截至去年底資產市值已逾新台幣1200億元，涵蓋台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等區，其中桃園內壢紡織廠開發案係以造鎮計畫為概念，開發規模約3萬坪，除原有元智大學外，還將引進醫院、住宅與百貨商場等；另自2010年營運之「台北遠東通訊園區Tpark」是遠東集團自行開發的市地重劃區，融合綠建築、智慧建築標章的住宅及資通訊（ICT）、雲端、數位內容園區，成功迎來ESG概念的跨國公司Google、Ericsson進駐，未來亦持續配合集團2050年淨零碳排的目標邁進。