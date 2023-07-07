科技公司Meta推出新社群平台Threads，迅速吸引數千萬人註冊。新聞網站Semafor今天報導，推特公司律師發函指控Meta雇用推特離職員工，要求立即停止使用任何推特商業機密。

Meta推出Threads，已吸引逾3000萬用戶註冊，希望藉著旗下Instagram數十億用戶的優勢，挑戰商業鉅子馬斯克（Elon Musk）的推特（Twitter）。

根據報導，推特的律師史派洛（Alex Spiro）在寄給Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中，指控Meta雇用從推特離職的員工，而這些員工「過去和現在仍持續可接觸推特商業機密，以及其他高度機密資訊」。

史派洛在信中寫道：「推特打算嚴格執行智慧財產權，要求Meta立即採取行動，停止使用任何推特商業機密，或其他高度機密資訊。」

Meta發言人史東（Andy Stone）在Threads發文說：「Threads的工程團隊中沒有推特前員工，沒這回事。」

1名前高階推特員工告訴路透社，不清楚是否有任何推特離職員工在Threads工作，也不知道是否有任何高階人員在Meta任職。

馬斯克則說：「競爭沒問題，作弊就不好了。」

自從馬斯克去年併購推特以來，Mastodon、Bluesky等其他社群平台陸續加入競爭。Threads用戶介面與推特有極為相似之處，但Threads不支援關鍵字搜尋或私訊。

史派洛未立即回覆路透社的置評要求。