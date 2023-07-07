義媒報導，根據一份研究報告顯示，儘管全球景氣仍存在不確定性，但奢侈品市場仍在增長，消費者也有日益年輕化趨勢；此外實體精品店購物滿意度是網路購物的兩倍。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）今天報導，儘管全球景氣仍存在不確定性，但奢侈品市場仍在增長，並且從現在到2030年還會繼續成長，這要歸功高端消費者強烈的消費傾向 。

依據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）發表「全球資深奢侈品消費者洞察研究報告」，奢侈品市場的消費者日益年輕化，Z世代和千禧一代首次超過X世代和嬰兒潮一代。然而無論年齡大小，超過1/2的人對奢侈品牌提供的網路購物體驗並不滿意，評價甚至比大眾品牌提供的還差。

這項數據於5日在米蘭舉行第9屆消費者和零售洞察會議發表。會議由義大利知名品牌組成的「高端伽瑪基金會」（Fondazione Altagamma）策劃。

研究對象針對11個國家1萬2000名高端消費者進行調查，高端消費者是指在服裝和配飾平均每年支出3.9萬歐元（約新台幣133萬元）。

研究報告顯示，中國、沙烏地阿拉伯和美國的消費能量表現突出，到2030年這些國家的奢侈品市場將翻一倍。

在購物體驗上，報告顯示，網路購物並不能滿足高端消費群體需求，僅有不到一半消費者（46%）對奢侈品品牌提供的網路購物體驗感到滿意，原因包括未能明確得知商品尺寸是否合適、商品實際情況與交貨速度快慢等。整體而言，實體精品店的滿意度是網路購物的兩倍。

「高端伽瑪基金會」總裁盧內利（Matteo Lunelli）評論說：「對於奢侈品牌公司來說，提供與實體精品店一致的網路購物體驗是一項複雜挑戰，這些公司必須面對日益嚴苛的客戶群，他們的期望越來越高。」