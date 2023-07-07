陸軍今天共有十軍團等10個單位的46人次參加公祭。（孫英哲攝）

陸軍第十軍團台中市大雅區的北大營區，上月底發生兩名陳姓士官在寢室一氧化硸中毒死亡事件，其中家住彰化市的陳姓士官的家屬質疑，他們的孩子是被同寢同袍牽連枉死，也質疑軍方安檢不落實，讓鋼瓶等違禁品帶入營區，「今天是公祭，到出殯了調查結果還是沒有出來，誰能給我們答案？」出席公祭的軍方代表指出，全案雖仍由檢方調查中，但只要有具體進度，他們都會連繫家屬說明。

陸軍第十軍團轄屬的第五地區支援指揮部運輸群6月26日早點名時，同寢室的2名志願役陳姓士官（33歲、31歲）集合未到，經幹部到寢室查看，發現2人不明原因昏迷，送醫急救後都不治，疑因一氧化碳中毒死亡。

兩死者中，31歲的陳姓士官住彰化市，其家屬質疑同寢的33歲的陳姓士官有留信件，還有購置鋼瓶，並帶進軍營，他們家的孩子莫名其妙枉死。今天彰化市的陳姓士官出殯，陸軍十軍團指揮官中將章元勳帶隊公祭上香。

陳姓士官的母親指出，到現在要出殯了，調查都沒有結果，檢方已經有相驗及解剖了，但相關化驗及調查結果可能要到8月底才會知道，她只希望能還兒子公道。

「兒子不是一起走，而是被帶走！」她希望軍方今天能給他們一個答案。她曾夢到兒子，那時兒子一直哭，說對不起媽媽。

家屬說，與他們家孩子同寢的另一位陳姓士官的家屬都沒來靈堂拈香致意，今天公祭人也沒到，他們會向對方提告，要個公道。

陸軍十軍團政戰主任胡瑞訓指出，今天有10個單位，46人次參加公祭，目前全案仍有檢方調查中，軍方每周都會與檢方連繫，並對家屬說明，目前相驗結果仍在與相關物證、跡證、人證、事證比對，目前檢方都還在調查中。

他表示，軍營大門的衛哨及軍舍的安全士官都沒有看到該鋼瓶，監視畫面及相關物品檢方都已查扣。彰化市陳姓士官的死亡原因還沒有明確，一定要等其死亡原因明確後，才能辦理後續的撫恤，而相關的補助有喪葬補助費、軍人保險金、年撫金及一次撫恤金等。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。