為推動經濟持續復甦，近期，大陸國家發展改革委、工業和資訊化部、商務部等多部門密集發聲，聚焦擴大投資、促進消費、發展科技、穩外貿，透露了下一步重點發力的政策方向，釋放穩增長、穩預期信號。

大陸財政部近期將4.5兆元人民幣地方政府舉債限額分配至各省區市，浙江、四川、河北等地陸續進行預算調整。首席宏觀經濟學家高瑞東表示，「新增專項債發行有望邊際提速，並在第三季度基本發完，後續政策將側重支援專項債儘快形成實物工作量、提升資金使用效益，以更好發揮穩增長功效。」。

大陸國家發展改革委相關負責人稱，近期將推進與有關銀行建立投貸聯動試點合作機制，助力投資主體融資便利化。下一步，國家發展改革委將加強投資項目審批制度改革與用地、環評、報建等領域改革的銜接，繼續加大投資審批資料資源分享力度。

此外，今年以來，新能源汽車消費成為拉動整體消費的主力。專家預測，隨著車購稅的減免政策逐步調整，新能源汽車近期可能獲得千億級政策支持。

大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋在6月新聞發布會明確，抓緊制定恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力，大力推動新能源汽車下鄉。大陸商務部新聞發言人束玨婷在6月15日商務部例行新聞發佈會上也提到，繼續完善消費政策。

而持續加大對科技創新的支持力度是下半年政策著力點。大陸工業和資訊化部副部長徐曉蘭之前在APEC專精特新中小企業國際合作論壇上透露，接下來，培育更多優質中小企業，引導創新資源向中小微企業聚集，推動大中小企業協同創新發展，有效提升中小微企業的核心競爭力。

大陸財政部將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75％提高至100％的政策作為制度性安排長期實施。中國人民大學經濟研究所聯席所長、中誠信國際首席經濟學家毛振華稱，當前，物聯網、大數據、新材料、新能源等新興技術與製造業的融合能力較強，應當抓住機遇推動製造業的數位化轉型。

至於對外貿易也是大陸經濟增長的重要驅動力。部委層面，束玨婷近日表示，目前，大陸商務部正會同各地方、各相關部門全力落實好推動外貿穩規模優結構的政策措施。地方層面，近期，多地也積極部署有關穩外貿工作。例如，福建省印發《關於加強政策性出口信用保險支援加力推動外貿穩規模優結構的通知》。