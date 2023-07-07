國內詐欺泛濫，詐團人頭帳戶浮濫，檢警抓不勝抓，加上《洗錢防制法》增訂人頭帳戶罪，為避免龐大詐欺案量壓垮檢察官，檢察機關決定推行「人頭帳戶全國總歸戶」計畫，減少案件量，轄區案件量龐大的台北、新北、士林地檢署「北三檢」7日上午首度聯合開會，邀集刑局、台北市、新北市刑大針對「全國總歸戶」計畫進行討論，對於如何落實以及執行上困難的問題交換意見。

國內詐騙泛濫，詐騙集團利用人頭帳戶騙取國人財產，但檢警抓不勝抓，估計近5年來，約有19萬人因提供帳戶被法辦，卻只有3萬4000餘人起訴，耗盡司法資源，龐大的詐欺案件量，已讓基層檢察官難以負荷，多次向法務部、台灣高檢署提出建言。

檢察官說，過去警方偵辦人頭帳戶詐欺，警方受理被害人提告後，依據人頭帳戶涉案人的戶籍地，移請該轄區的警察機關，導致若有10名被害人提告，涉案人轄區警察機關就會移送10件至地檢署，加上《洗錢防制法》增訂「人帳戶」等罪；讓基層檢察官憂心，龐大案件量將壓垮檢察官。

高檢署上月推動「人頭帳戶全國總歸戶」計畫，警方接獲同一人頭帳戶的被害人報案時，便可將各地案件集中至被告戶籍地警察機關，再統一移送該管轄地檢署偵辦。

台北、士林及新北地檢署7日與刑事警察局、台北市及新北市刑事警察大隊，一同召開「檢警共同打擊幫助詐欺犯罪精進會議」，針對警方將提供人頭帳戶被告「全國總歸戶」的移送政策進行討論，3個地檢署檢察長分別擔任議題主持人，另北檢主任檢察官鍾曉亞則就「全國總歸戶」計畫進行專題報告。