香港政務司長陳國基今表示，區議會改制後，仍希望所有有興趣的人參選，不會計較黨派，最重要是參選人是否為「愛國者」，只要符合「愛國者」標準，任何人都可以參選，越多人參選越好。

香港商業電台報導，對於由社運出獄人士成立的網購平台「荔記」，在警方國安處就社交平台「懲罰Mee」採取行動後結業，陳國基指，商戶是否結業是自行決定，強調國家安全很重要，任何團體或人士都不能違法，包括《香港國安法》。