智邦6月營收73.24億元，月增加13.16%、年增加5.9%，創下歷史第三高；第二季營收201.19億元，季增加2.2%、年增加7.6%；累計上半年營收398.05億元，年增加15.63%。

智邦400G產品持續出貨，今年貢獻營收幅度穩定成長，800G交換器也已完成開發，進入客戶測試階段。智邦受惠5G、AI、大數據等趨勢，持續推升資料傳輸量需求，帶動資料中心建置規格提升，尤其AI更將成為資料中心新動能，帶動智高階產品出貨。法人預估，智邦AI相關產品將於2023年小量出貨，並於2024年發酵。

智易6月營收42.23億元，月增加2.9%、年增加6.2%，創下史上第五高；第二季營收121.38億元，季增加10.14%、年增加11.5%；累計上半年營收231.6億元，年增加9.3%。

智易整體第二季營收表現相較第一第成長約1成，表現符合預期，現階段智易維持下半年營收會優於上半年預估。產能布局上，智易越南二期在北越，目前擴產接近完工，產線已完成設置，預計今年第三季進行量產。