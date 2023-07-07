●美國國防部發言人表示，目前美國有鍺金屬的戰略儲備，但沒有鎵金屬的儲備，國防部將依據《國防生產法》第三章的授權，擴大鎵鍺等微電子及太空供應鏈關鍵材料在美國國內的開採與加工。此前中國宣布自8月1日起對鎵、鍺這兩項半導體與電子設備關鍵材料實施出口管制。

●美國政府高層透露，美國財長葉倫周五將與中國國務院總理李強、國務院前副總理劉鶴及美國商界領袖會面。

●美國人力資源服務機構ADP公布，6月民間就業增加49.7萬人，遠超出5月份下修的26.7萬人及經濟學家預估的22.5萬人，並創下2022年7月以來最大增幅。此外，年薪增長6.4%，雖然薪資增長速度持續放緩，但也顯示通膨壓力仍然存在。

●人力資源顧問Challenger,Gray & Christmas公布，美國企業6月約裁員4.07萬人，較5月宣布的裁員人數減少49%，並創下去年10月來新低。

●美國勞工部公布，上周（截至7月1日）初領失業給付人數周增1.2萬人，為24.8萬人，略超出市場預期的24.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為25.325萬人，周減3500人。截至6月24日止當周，持續請領失業金人數周減1.3萬人，為172萬人，少於市場預估的173.7萬人。

●美國勞工部公布職缺與勞動力流動調查（JOLTS）報告，5月職缺數為982.4萬個，較4月份的1032萬個減少，且略低於市場預期的990萬個，但仍處於歷史高檔。

●美國5月貿易赤字縮小7.3%，為690億美元，符合市場預期。5月進口額下滑2.3%，並創下2021年10月來新低；出口跌0.8%。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數下跌4.4%，扭轉前一周的上漲3%。30年期固定抵押貸款利率為6.85%，高於前一周的6.75%。

●美國供應管理協會（ISM）公布，6月非製造業指數為53.9，高於市場預期的51和5月份的50.3。標普全球公布，美國6月服務業採購經理人指數（PMI）終值為54.4，略高於初值和市場預期的54.1。綜合PMI終值為53.2，略高於初值53。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少150.8萬桶，超出市場預期的減少98.3萬桶。上周汽油庫存減少255萬桶，超出市場預期的減少141.7萬桶。餾分油庫存減少104.5萬桶，市場預期為增加29.6萬桶。上周美國原油進口量增加189.5萬桶/日；煉廠產能利用率下滑1.1個百分點。

●達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）周四表態支持進一步升息，稱通膨將持續高於目標的前景以及意外強勁的勞動力市場，意味著需要制定更具限制性的貨幣政策。

●根據芝商所（CME）的FedWatch工具，貨幣市場操盤手目前預期聯準會在7月會議升息25個基點的機率為92.4%，在9月會議再次升息的可能性由18.1%升至25.9%。此外，美國利率期貨顯示聯準會在11月再次升息的可能性已經增加。

●美國最新發布的就業數據意外強勁，使聯準會祭出更多升息的預期升高，周四美國公債殖利率大漲，10年期指標公債殖利率漲破4%，通常與利率預期同步的2年期債息漲破5%，為3月初來首見，並觸及16年來新高。美國10年期債息尾盤漲8.8個基點，報4.033%。30年期債息漲5.3個基點，報3.9969%。2年期債息尾盤漲4個基點，報4.9912%，盤中最高升至5.12%。惟美元指數由升轉跌，尾盤跌0.18%，報103.13。

●聯準會升息更多的預期升高，以及受美國債息走高影響，周四紐約8月期金收跌11.7美元或0.61%，報每盎司1915.4美元，盤中最低跌至1902.72美元，距離一周前創下的3個月低點（1900.6美元）僅一步之遙。

●美國原油庫存跌幅超出預期，但聯準會可能再度升息不利於需求前景，周四紐約期油收盤微升0.01%，報每桶71.8美元。倫敦布蘭特期油收跌0.17%，報每桶76.52美元。