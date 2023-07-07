國際巨星李玟（CoCo）過世轟動演藝圈，許多藝人好友發文悼念，其中小S（徐熙娣）更坦言聽到這消息哭了一個晚上，不解李玟為何想不開，而敬業的她隔天仍準時出現在攝影棚，製作人B2則曬出一張小S頂著一雙紅腫眼睛主持工作的照片，直說：「今早一看她眼睛腫成這樣，就知道，不用問，先好好錄影」。

李玟近日傳出輕生送醫，急救3天後仍回天乏術，主持人小S過去在《娛樂百分百》、《康熙來了》等節目多次訪問過李玟，兩人因此有好交情。前晚李玟被證實已經往生，小S隨即崩潰痛哭不敢置信，表示李玟在她心中是永遠的第一名，是「最謙虛的天才」，也直言：「我覺得我這輩子都追不上她！」

B2轉發小S發文。（圖／翻攝自b2_studio IG）

小S進一步說，她眼中的李玟是女英雄，永遠不會被打敗，沒有想到會放棄人生，希望未來有一天在生命盡頭碰到李玟，可以告訴她是什麼擊敗了李玟。該貼文也被B2轉發，說小S說得很好，不管在演藝圈或是人生中，我們很難察覺別人笑容下的悲傷，希望大家多關心別人。

B2曬出小S頂著腫眼錄影照片。（圖／翻攝自b2_studio IG）

B2昨進一步曬出小S參加《小姐不熙娣》的錄影照片，可見小S眼睛和臉都哭腫了，依舊坐在主持崗位上努力工作，B2指出，這就是他眼中、但觀眾或別人並不認識的主持人小S，雖然私下常賤嘴互相攻擊來、攻擊去，「但她反而不太在乎自己，很在乎別人」，發現小S頂著泡泡眼來主持，B2也沒多問，先好好工作再說。

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