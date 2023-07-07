台灣氣候潮溼悶熱，食物若保存不當、容易腐壞，若食物孳生一級致癌物「黃麴毒素」，會重創肝功能，長期會導致肝癌。醫師表示，食物易藏黃麴毒素的地方包括「發霉的花生、玉米」、「變質的米飯」、「發苦的堅果」、「沒洗乾淨的筷子」或「劣質芝麻醬」。

肝膽腸胃科醫師王威迪在《健康好生活》表示，台灣大部分的肝癌主要是因患者有B、C型肝炎病毒、酒精性肝炎、肝硬化，但有時會出現常吃過期、變質食物的患者，因變質食物會孳生毒素，危害肝臟健康，導致肝癌，其中又以黃麴毒素最傷身體。

他提醒，民眾要避免食用保存不當的食物，尤其是玉米、花生等堅果很容易產生黃麴毒素。他並列舉容易產生黃麴毒素的5處食品或器具，包括發霉的花生與玉米、變質的米飯、發苦的堅果、沒洗乾淨的筷子、劣質芝麻醬。

王威迪補充，大型食品工廠在製作花生、芝麻醬等食品時，有較精細的設備機器，以利去除食物的雜質、毒素，所完成的食品較為安全。相較下，小型工廠或自製者比較欠缺精細的機器，使得食材容易變質，進而產生危害人體的毒素。上述差異可供民眾選購食品時的參考。

無毒教母譚敦慈也曾提到，黃麴毒素耐高溫的特性，就算烹調過也無法將毒素減低。也因台灣天氣潮濕悶熱，食物容易孳生黃麴毒素。她建議下數4種方式可避免將毒吃下肚：

1. 吃新鮮的東西。

2. 豆類、麵粉或乾貨等，沒用完記得冰冰箱。12度C以下的溫度即便長黴，也不會分泌出黃麴毒素。

3. 降低水分、保持通風。

4. 盡量不要吃長黴、發酵的東西，例如某些醬菜等，可以吃但要少吃。

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