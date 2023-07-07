遭砸的葉姓老闆餐廳。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

警方扣下陳姓網紅砸店用的球棒。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

網紅之亂！月前因要價4萬1千元引發風波的澎湖無菜單海鮮餐廳「后宮私廚」，連日來又與實況主丁特、藝人高捷爭執，可謂風波不斷。昨（6日）深夜又被控電話嗆澎湖另名賣海鮮的陳姓網紅妻子，慘遭對方手持球棒砸店。

但由於2人都是爭議不斷的網紅，陳姓海鮮網紅（32歲）要去馬公市新生路砸店尋釁時，也事先早在網路預告，雖然動手時間較預告時間晚上9點足足慢了2小時，現場不少等著吃瓜群眾都已散去。

不過，陳姓網紅晚間11時許，還是持木質球棒到葉姓負責人經營的餐廳，搗毀店面玻璃、推倒冰箱等物品；而葉姓負責人則持滅火器反擊，現場一片混亂。警方獲報後，仍迅速趕抵，並將陳姓涉嫌人以現行犯逮捕送辦。現場並查扣球棒1支，全案依涉犯毀損、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署。

「后宮私廚」因6月初被遊客曝光菜色發文痛批葉姓老闆以要價4萬1的無菜單料理坑殺遊客後，實況主「丁特」看不下去，痛批餐點不新鮮的程度是「狗都不吃」，痛批老闆「丟整個澎湖人的臉」而挨告。昨晚動手砸店的陳姓海鮮網紅，也同樣被葉老闆提告妨害名譽。

陳姓海鮮網紅砸店後，圖文貼上臉書。（翻攝臉書／許逸民澎湖傳真）

但陳姓海鮮網紅在臉書說，葉姓老闆不只提告，還用沒有來電顯示的匿名電話打到家中，與他太太互嗆。所以要求葉老闆在6日晚間9時前向他的老婆道歉，不然「會用行動來表示」。

警方將砸店的陳姓海鮮網紅以現行犯逮捕並移送法辦。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

警方表示，經查陳姓嫌疑人因與該餐廳葉姓負責人在網路上發生爭執，雙方互嗆，就已高度注意，因此昨晚，在很短時間內趕到現場，當場發現陳姓嫌疑人，隨即依法逮捕。