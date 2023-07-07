施姓里長因察覺妻子經常乘搭王男的車，懷疑妻子外遇，於是聘請徵信社業者劉男、吳男二人暗中調查。徵信社人員為求方便追蹤施妻行蹤，於是在王男車輪底盤裝設GPS追蹤器，王男事後對3人提告求償150萬元。經台南地院法官審理，以侵權行為損害罪判里長及徵信業者等3人賠償15萬元，可上訴。

根據判決書，王男指稱施男因為發現他經常駕車搭載施妻，懷疑他們二人有染，於是聘請徵信社人員劉男與吳男跟蹤調查，甚至於他的右車輪內側底盤裝設GPS追蹤器，非法竊錄行車資訊後以手機登入監控平台監看，最後把所得資訊回報予施男。事後，王男察覺車底異樣立即報警處理，經警方調查結果，他才得知是施男等三人所為。

施男辯稱，他確有委託徵信社業者協助調查妻子是否與王男外遇一事，但GPS追蹤器是徵信社人員劉男、吳男二人自行安裝，並非由他直接授意。劉男、吳男則表示希望能與王男進行調解，而施妻也因此事與施男離婚。

台南地院審理，施男與徵信社人員劉男、吳男3人因非法竊錄王男的行蹤，共同故意不法侵害他人隱私權，導致王男飽受精神痛苦。

法官審酌，王男為公司經營負責人、施男為里長，考量二人身份、教育程度、經濟能力、社會地位等因素，最終判施男與徵信社人員劉男、吳男3人賠償王男15萬元即為適當，逾此範圍之請求則不應准許。全案仍可上訴。