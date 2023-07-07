捲入「＃MeT00」風波的立法院民進黨團總召柯建銘「子弟兵」、前行政院顧問、神腦國際董事長鄭宏輝，去年在九合一選舉時爭取新竹市長提名期間，不滿自由時報的楊姓記者撰文影射他涉炒地皮「草地狀元」，憤而提告。台北地檢署調查時，鄭上月撤告，檢方7日不起訴楊女。

楊女去年4月24日、27日以「預留徵召強棒空間民進黨竹市長不辦初選」、「民進黨新竹市長提名初選改徵召正國會中常委為鄭宏輝抱不平」。楊文指稱，民進黨在新竹市長選舉佈局，檯面上僅剩鄭宏輝爭取提名。不過，鄭宏輝2020年參選新竹市立委時，遭爆料涉嫌利用議員職權炒地獲利，因此被貼上「草地狀元」標籤，這段爭議也讓黨內高層對於提名鄭參選新竹市長相當保留。

事後鄭提告楊加重誹謗及公然侮辱罪，但鄭已於6月5日具狀撤回告訴。檢方今不起訴楊女。

但鄭宏輝日前捲入「＃MeT00」風波，國民黨台北市議員游淑慧上月舉行記者會爆料，指神腦國際董事長鄭宏輝，2年前曾經性騷擾一名已婚女企業家，鄭送該女回家的路上突然在車上親她，被推開後還繼續拉開褲子拉鍊、掏出性器官示意要該女口交，該女趕緊說生理期不方便才讓她下車。

鄭後來請辭行政院顧問獲准，交通部長王國材也要求鄭停職接受調查。

鄭曾是民進黨新竹市議員，是立委柯建銘的子弟兵。