當全球已經開始追求5G甚至6G的時候，印度農村的民眾還在使用2G手機，且人數高達2.5億人，只能語音通話無法使用網路，城鄉差距問題看似嚴重，但對於電信業者卻是商機，有業者就推出一款只要12美元（約新台幣375元）的4G手機搶這一大塊大餅。

CNBC報導，信實工業集團（Reliance Industries）旗下電信部門推出新款手機，目標是替非智慧手機用戶提供從2G切換至4G的選項，企圖縮小印度農村和城市之間的網路效率與資訊傳播差距。

研究機構Counterpoint Research高級分析師Varun Mishra表示，這款名為Jio Bharat的新手機是一款入門款手機，適合初次上網的用戶，只需使用基本功能，不會被智慧手機上無數的APP所困擾。

Varun Mishra也提到，印度已經是全球第二大智慧手機市場，且未來還有可能新增3億網路用戶，成為向未聯網用戶提供網路服務最快的國家。

信實集團不僅推出便宜的手機，還有相當優惠的月租費，支付1.5美元即可以享受無限制的語音通話和14 GB網路流量，而其他營運商的語音通話費用近3美元，甚至只願意提供2GB流量。