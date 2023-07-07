阿茲海默症是常見的失智症之一，患者會出現不可逆的腦部退化。美國食品藥物管理局（FDA）在本週四（6日）核准了第一款用於治療阿茲海默症的藥物「Leqembi」，正式讓該藥納入「聯邦醫療保險」（Medicare）等保險計畫的範圍。

根據路透、美聯社報導，由日本製藥公司「衛采株式會社」（Eisai）和美國生物科技公司「百健」（Biogen）合作開發的阿茲海默症新藥「Leqembi」，是第一款顯示出能延緩認知能力下降的藥物，因為能有效移除大腦內的類澱粉蛋白斑塊（Amyloid plaques），在今年1月已獲得FDA核准上市。如今FDA全面批准（full approval）後，「聯邦醫療保險」將可給付該藥物，全美至少6千萬名老年人因此受益；其他私人保險業者也將跟進。

「聯邦醫療保險」主任拉蘇爾（Chiquita Brooks-LaSure）表示，醫療保險「將廣泛涵蓋該藥物，同時繼續收集資料」。在政府要求下，用藥患者必須進行登記，以協助追蹤藥物的安全和效力。

「Leqembi」透過靜脈注射，治療目標為輕度失智症和阿茲海默症早期症狀，可減緩患者的認知功能退化速度達27%。不過使用這種藥物也會增加副作用的風險，包括腦出血和腦水腫，對極少數人造成傷害。

Leqembi一年療程的價格約為26,500美元（約新台幣83萬元），每兩週注射一次。依承保的方案和其他保險細節不同，部分患者可能必須支付20%的費用。