據統計，績效穩坐冠亞軍的統一全天候、統一黑馬基金，成立以來報酬率飆破2000%。統一投信其他三檔上榜的統一投信基金，包括統一統信、統一奔騰和統一龍馬基金，成立以來報酬率也都在1500%以上。這五檔基金不僅長期績效優異，短期表現也不俗，且有四檔淨值在百元以上。

而群益投信入列的3檔基金分別為:群益中小型股、群益店頭及群益馬拉松。

法人表示，台股經過上半年的強勢表現後，下半年將迎接傳統電子旺季，加上電子業庫存調整進入尾聲，下半年預計開始復甦，帶動科技股獲利回升。基本面改善，使台股科技型基金成為投資組合必備的角色。積極型投資人建議以科技型基金作為核心部位，資產配置比例採科技型與一般型基金二比一，掌握下半年科技股行情；由於一般型基金較能靈活應變產業輪動，穩健型的投資人，則是建議科技型與一般型基金各半。

法人建議，投資人挑選基金時應優先選擇長期表現卓越的基金，搭配短期績效作為參考，若基金還具備淨值高的特色，那更是加分，因為高淨值不僅需要成立時間夠長，長期表現也必須穩定向上。