一名女網友分享，最近幾天孩子睡覺前，都會指著門口喊「怕怕！」但身為麻瓜的她卻什麼都沒看到、感覺到，但看著孩子每天這樣哭鬧，讓她不知道該怎麼辦才好，引起網友討論，不少人表示小孩子有時候可以看到一些東西，真的會把大人嚇死。另有過來人分享，可以禮貌勸說一下，並請祂到家中附近的大廟尋求協助。

一名女網友在臉書社團《靈異公社》上分享，最近小孩睡前都會指著門口哭鬧「怕怕！打他！」但她卻什麼都沒看到。後來聽說姊姊有朋友是比較敏感的體質，請她來家裡看看，結果那位朋友說，每次走過這個房門就會背脊發涼，但身為麻瓜的她，根本什麼都看不到，但孩子已哭鬧不休許多天，讓她不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，不少人表示，小孩子似乎真的能看到什麼靈異的東西，有苦主也分享，女兒前天也一直對著門口大爆哭，同時還一直喊說「媽媽！那是誰？為什麼它一直跳好恐怖」，但她和小姑怎麼看就是沒有看到任何東西，大人們都快被嚇死。

另有網友則建議說，寧可信其有，不可信其無，可以稍微改變一下襬設，譬如在門口家裝一個燈，長期照亮那個空間，久了祂就不愛待在那個角落，。或者是禮貌性的告訴祂「小孩還小，請不要嚇他，這裡不是你能留的地方，我也沒辦法幫你什麼，請你到附近的什麼大廟，謝謝你！」之前試過有效供參考。

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