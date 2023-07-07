周則言表示，妻子與雙胞胎兒女，是他在抗癌過程中的最大支柱，也是他堅定抗癌最重要的原因。（陽光基金會提供／丁上程台北傳真）

今年54歲，任職於民間中央廚房的周則言，19年前首次發現罹患口腔癌第4期，經歷過長期治療後才復原，沒想到4年前癌症復發，為了治療更是開刀割除全舌以及兩側下齒，導致嘴巴完全無法閉合。不過周則言對於人生仍舊維持樂觀正向，不僅持續透過運動抗癌，更以自身為例陪伴與關心同樣是口腔癌的病友，願做病友們的「正能量」。

過去經營熱炒店的周則言，因為常常日夜顛倒，且需與客人交際，常常使用菸、酒、檳榔等物。35歲時，經檢查後發現自己罹患口腔癌第4期，對於周則言來說可以說是晴天霹靂。而當時自己一對雙胞胎兒女僅3歲，以及為了相伴的妻子，讓他決定堅定抗癌，一定要活下去。

經過手術切除了2／3舌頭、右下齒齦，並取左小腿皮瓣、骨頭補上患部，放療時遇到骨壞死、皮瓣被侵蝕又重新補皮瓣，歷經反反覆覆的手術、治療過程，一度以為自己會熬不過。不過周則言在過程中不時提醒自己要早點生活自理，不要一直給家人造成困擾，不過過程中妻子從未抱怨，岳父、岳母更是擔起照顧小孩的責任，也讓他無後顧之憂、全力抗癌，身體狀況也趨於穩定。

而在2018年7月時，周則言發現牙齦腫痛的情況持續發生，就醫檢查後發現二度罹患口腔癌。不過這次周則言抗癌意志更加堅定，認為即使剩下10％的存活機會都要繼續嘗試，此次治療過程中，除了動手術將全舌切除，放療33次，大小化療數次，兩側下齒齦皆切除，兩頰也皆為補皮瓣，外表的改變更劇烈了，嘴巴完全無法閉合，吃東西僅能以流質為主，說話因為下巴及舌頭的影響，幾乎難以辨識，「但記著自己許下的諾言，我還是拚著讓自己更好。」

治療過程中，也有數個醫師替周則言引介陽光基金會，也在基金會心理師的協助下，度過了許多深怕疾病會再次復發的日子。「第二次的手術也讓我吞嚥更加困難，這次放療完後，每天頸部都像被人掐住喉嚨般難受。」周則言說，他開始到基金會去復健，因為有一群病友們，一同復健、運動，大家互相關心、交換照顧自己的方法，一起練習吃飯，「這些都讓我覺得溫暖，也感覺不是一個人努力。」

周則言說，現在身體狀況趨於穩定，每星期會有5天出外跑步，每次跑步都是7公里左右，透過運動的方式抗癌，目前身體狀況維持很不錯，也會穩定回診追蹤。由於過去曾受過陽光基金會的協助，周則言現在也會以自身為例，希望能傳遞給病友們「正能量」。

周則言於2022年底榮獲第16屆抗癌鬥士，並由台灣癌症基金會董事長王金平頒發獎座。（陽光基金會提供／丁上程台北傳真）

「我開過三次大刀，所以知道病友們的心態，不需要刻意去說服他們什麼，用自身最好的狀況呈現給他們，就是最有說服力的象徵。」周則言直言，自己會一直維持良好的運動習慣，就是想用實際身體健康狀態去影響病友們。

周則言平日也常常到陽光基金會，以自身為例鼓勵病友，「不需要刻意去說服他們什麼，用自身最好的狀況呈現給他們，就是最有說服力的象徵。」（陽光基金會提供／丁上程台北傳真）

周則言的抗癌事蹟，也於2022年底獲頒「抗癌鬥士」。周也直言，希望持續保持自己的體能狀況以及正向心態，並以此關心更多口腔癌病友，讓他們不感到孤單，並早日走向社會，「也謝謝陽光基金會在我5年前再度罹癌時，能夠持續以正向且陽光的對待方式，讓我可以很快重新再站起來。」

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